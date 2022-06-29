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  • Окупанти за добу обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені
Ольга Романова
редактор
11:53, 29 червня
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Окупанти за добу обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені

Минулої доби російські війська обстріляли сім населених пунктів у Донецькій області. Були пошкоджені 20 цивільних об’єктів, є вбиті і поранені.

Про це повідомляє сайт Національної поліції Донецької області.

“Окупанти обстріляли сім населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач”, – ідеться в повідомленні.

Фото: Національна поліція Донецької області

Окупанти п’ять разів влучили по Слов’янську і Бахмуту, а також обстріляли Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове.

Фото: Національна поліція Донецької області

Вороги били із зенітно-ракетного комплексу “С-300”, артилерії, реактивних систем залпового вогню “Град” та "Ураган". Загалом зафіксовано 16 ударів по Донеччині.

Фото: Національна поліція Донецької області
Фото: Національна поліція Донецької області

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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#Донеччина #війна #обстріли #окупанти #загиблі
Ольга Романова
редактор
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