Як українські патріоти передали вітання з Днем Конституції мешканцям окупованого Донбасу, Криму та Білорусі, - ФОТО, ВІДЕО

28 червня привітання з Днем Конституції України отримав кожен українець у світі!

Привітаннями не були обділені навіть жителі української Ялти, а також столиці нашого непередбачуваного сусіда Мінська.

Все це стало можливим завдяки невідомим кіберпатріотам. Україна завжди відрізнялася своєю щедрістю, тож нам не шкода, що хтось поділився нашим важливим національним святом та визвав посмішки у людей, а у когось і нездорову заклопотаність.

Президент України Володимир Зеленський привітав зі святом відвідувачів та персонал одного з кінотеатрів Мінська, магазину з продажу музичних товарів м. Брест (Білорусь) та кафе м. Ялта, звичайно що він це зробив не сам, а за допомогою невідомих хакерів, які зламали системи відео нагляду та запустили на них аудіо запис привітання президентом Зеленським і Гімн України.

Особливою відзначилися персонал та відвідувачі кафе Ялти, вони не змогли вигадати нічого ліпшого аніж варварськи збити камеру відео нагляду, щоб на корінні покінчити з цим промінем сонця, який посмів вдертися на територію «руського миру». Напевно режим русні на стільки жорсткий, що пересічні люди дуже бояться навіть таких проявів чогось українського… Значить режим цього дуже боїться.

Цікаво, що на відео з музичного магазину містяться на перший погляд несумісні написи: проросійська «STOP NATO» та проукраїнська із посиланням на проукраїнський сайт «Stop The War! NOW! warface.in.ua». Це наводить на думку, що цим займалася не проукраїнська, а якась третя сила.

На окупованих територіях Донецької та Запорізької областей місцевими жителями проведено іншу, але не менш важливу та більш небезпечну акцію протесту.

По вулицям міст були розклеєні патріотичні листівки із нагадуванням окупантам, що ці території є Україною та привітанням з Днем Конституції на зрозумілій мові окупаційним силам.