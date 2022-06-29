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  • Співаковський: «Шахтар» хоче повернути низку українських гравців
Ольга Романова
редактор
16:42, 29 червня
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Співаковський: «Шахтар» хоче повернути низку українських гравців

Журналіст Михайло Співаковський у новому випуску «ТаТоТаке» розповів про трансферні плани «Шахтаря».

«Шахтар» точно проводить роботу щодо повернення Сікана з «Ганзи». Думаю, що вони це зроблять. Будуть Сікан, В'юнник і, швидше за все, Лассіна Траоре, інформує Терикон.

Я майже впевнений, що вони повернуть Зубкова. Може, навіть Петряка, але я не впевнений, що це пряме посилення. І, найголовніше, я знаю точно, що днями маємо анонсувати повернення Тотовицького.

У складі «Шахтаря» будуть Бондаренко, Судаков, Крисків, Мудрік, якщо додати Зубкова, Тотовицького та нормального форварда - це виглядає дуже круто», – сказав Співаковський.

«Я впевнений, що Траоре не залишиться у «Шахтарі», - зазначив ведучий «ТаТоТаке» Роберто Моралес. - Він підтримує стосунки з клубом лише через свою травму, і піде як тільки з'явиться шанс. Йому головне зараз повернутися у футбол».

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#Шахтар #Сікан #Зубков
Ольга Романова
редактор
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