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  • У "ДНР" показали, як "звільнили" Щурове, - ФОТОФАКТ
Ольга Романова
редактор
13:20, 29 червня

У "ДНР" показали, як "звільнили" Щурове, - ФОТОФАКТ

Намагаючись захопити всю територію на Донеччині, рашисти обстрілами знищують усе на своєму шляху. Один із напівзруйнованих населених пунктів – курорт Щурове біля Лимана.

Про руйнування повідомляють власне "денерєрівські" телеграм-канали.

За їхньою версією, винні ЗСУ, а зовсім на російські окупанти, які оголосили, що мають намір захопити всю Донеччину. Причому, як свідчить захоплення Маріуполя та інших українських міст, рашисти обстрілами втілюють давню практику своїх загарбницьких війн – "випаленої землі".

У "ДНР" показали, як "звільнили" Щурове, - ФОТОФАКТ, фото-1
У "ДНР" показали, як "звільнили" Щурове, - ФОТОФАКТ, фото-2
У "ДНР" показали, як "звільнили" Щурове, - ФОТОФАКТ, фото-3
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#війна #Щурово #окупанти
Ольга Романова
редактор
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