13:20, 29 червня
У "ДНР" показали, як "звільнили" Щурове, - ФОТОФАКТ
Намагаючись захопити всю територію на Донеччині, рашисти обстрілами знищують усе на своєму шляху. Один із напівзруйнованих населених пунктів – курорт Щурове біля Лимана.
Про руйнування повідомляють власне "денерєрівські" телеграм-канали.
За їхньою версією, винні ЗСУ, а зовсім на російські окупанти, які оголосили, що мають намір захопити всю Донеччину. Причому, як свідчить захоплення Маріуполя та інших українських міст, рашисти обстрілами втілюють давню практику своїх загарбницьких війн – "випаленої землі".
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