У "ДНР" показали, як "звільнили" Щурове, - ФОТОФАКТ

Намагаючись захопити всю територію на Донеччині, рашисти обстрілами знищують усе на своєму шляху. Один із напівзруйнованих населених пунктів – курорт Щурове біля Лимана.



Про руйнування повідомляють власне "денерєрівські" телеграм-канали.



За їхньою версією, винні ЗСУ, а зовсім на російські окупанти, які оголосили, що мають намір захопити всю Донеччину. Причому, як свідчить захоплення Маріуполя та інших українських міст, рашисти обстрілами втілюють давню практику своїх загарбницьких війн – "випаленої землі".