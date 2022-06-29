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  • Україна та росія провели масштабний обмін полоненими: звільнено 144 захисники, з них 95 оборонців Азовсталі
Роман Лазоренко
головний редактор
18:02, 29 червня

Україна та росія провели масштабний обмін полоненими: звільнено 144 захисники, з них 95 оборонців Азовсталі

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, під час якого додому повернулися 144 захисники України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».

Загалом звільнено:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

 Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.

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#Україна #росія #війна #обмінполоненими
Роман Лазоренко
головний редактор
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