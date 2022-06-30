11:14, 30 червня
Ще близько 150 російських окупантів стали грузом 200 в Україні. Найбільше - у Бахмутському районі
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали близько 35 600 (+150 за останню добу) особового складу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на ранок 30 червня.
Також ЗСУ знищили:
- танків ‒ 1573 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,
- артилерійських систем – 790 (+9) од,
- РСЗВ - 246 (+0) од,
- засоби ППО - 104 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),
- крилаті ракети - 143 (+1),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,
- спеціальна техніка - 61 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - зазничили у Генштабі.
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