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  • Ще близько 150 російських окупантів стали грузом 200 в Україні. Найбільше - у Бахмутському районі
Ольга Романова
редактор
11:14, 30 червня

Ще близько 150 російських окупантів стали грузом 200 в Україні. Найбільше - у Бахмутському районі

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали близько 35 600 (+150 за останню добу) особового складу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на ранок 30 червня.

Також ЗСУ знищили:

- танків ‒ 1573 (+1) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,

- артилерійських систем – 790 (+9) од,

- РСЗВ - 246 (+0) од,

- засоби ППО  - 104 (+1) од,

- літаків – 217 (+0) од,

- гелікоптерів – 185 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),

- крилаті ракети - 143 (+1),

- кораблі /катери - 14 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,

- спеціальна техніка - 61 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - зазничили у Генштабі.

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#війна #втративорога #окупанти #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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