Ще близько 150 російських окупантів стали грузом 200 в Україні. Найбільше - у Бахмутському районі

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали близько 35 600 (+150 за останню добу) особового складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на ранок 30 червня. Також ЗСУ знищили: - танків ‒ 1573 (+1) од, - бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од, - артилерійських систем – 790 (+9) од, - РСЗВ - 246 (+0) од, - засоби ППО - 104 (+1) од, - літаків – 217 (+0) од, - гелікоптерів – 185 (+0) од, - БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1), - крилаті ракети - 143 (+1), - кораблі /катери - 14 (+0) од, - автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од, - спеціальна техніка - 61 (+0). "Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - зазничили у Генштабі.

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Ольга Романова редактор