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  • Залужний показав, як польські САУ "Краб" працюють по російським оркам на передовій, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:40, 30 червня

Залужний показав, як польські САУ "Краб" працюють по російським оркам на передовій, - ФОТО

Польські самохідні артилерійські установки (САУ) Krab успішно працюють на передовій.

Про це повідомив  Збройних Сил України Валерій Залужний у Фейсбуці.

"Польські "Краби" успішно працюють на передовій", - написав Залужний.

Залужний показав, як польські САУ "Краб" працюють по російським оркам на передовій, - ФОТО, фото-1

Він зазначив, що самохідна артилерійська установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – це сучасна самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

Залужний показав, як польські САУ "Краб" працюють по російським оркам на передовій, - ФОТО, фото-2

Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрілянина серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі з відривом до 40 км.

Залужний показав, як польські САУ "Краб" працюють по російським оркам на передовій, - ФОТО, фото-3

Головнокомандувач також висловив подяку народу Польщі за допомогу.

Залужний показав, як польські САУ "Краб" працюють по російським оркам на передовій, - ФОТО, фото-4
Залужний показав, як польські САУ "Краб" працюють по російським оркам на передовій, - ФОТО, фото-5
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#Залужний #САУКраб #ЗСУ #Польща
Ольга Романова
редактор
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