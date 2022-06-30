Залужний показав, як польські САУ "Краб" працюють по російським оркам на передовій, - ФОТО

Польські самохідні артилерійські установки (САУ) Krab успішно працюють на передовій.

Про це повідомив Збройних Сил України Валерій Залужний у Фейсбуці.

"Польські "Краби" успішно працюють на передовій", - написав Залужний.

Він зазначив, що самохідна артилерійська установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – це сучасна самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрілянина серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі з відривом до 40 км.

Головнокомандувач також висловив подяку народу Польщі за допомогу.

