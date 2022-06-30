Росіяни втекли з захопленого українського острова Зміїний

Російська влада заявила, що нібито "як крок доброї волі" "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і вивела гарнізон, що знаходився там.

Про це повідомила "УП" з посиланням на ТАСС.

Росіяни кажуть, що через такий висновок "не дозволять Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна".

Таке ж визначення "доброї волі" росіяни використали, коли після розгрому втікали з Київської та Чернігівської областей.