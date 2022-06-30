Росіяни втекли з захопленого українського острова Зміїний
Російська влада заявила, що нібито "як крок доброї волі" "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і вивела гарнізон, що знаходився там.
Про це повідомила "УП" з посиланням на ТАСС.
Росіяни кажуть, що через такий висновок "не дозволять Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна".
Таке ж визначення "доброї волі" росіяни використали, коли після розгрому втікали з Київської та Чернігівської областей.
Цієї ночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів.
Про це повідомила Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування "Південь". Інформація дорозвідується.
"Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", – повідомили військові.
Острів Зміїний росіяни захопили ще на початку повномасштабного вторгнення. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.
Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема ракетні коммплекси.
У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.
Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцир-С" надходили від ЗСУ регулярно.