Територіальні амбіції кремля

Окупаційні російські війська продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова. Це вказує на те, що кремль має амбіції щодо територій, крім Донецької та Луганської областей.

Такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни (ISW) за підсумками 29 червня.

За даними аналітиків, ці амбіції кремля продовжуватимуть виснажувати живу силу та техніку, що є потенційно цінною на більш важливих напрямках просування.

Також російські війська продовжили наступальні дії на Слов'янськ Донецької області.

Зазначається, що росіяни продовжували наступальні дії в напрямку Лисичанська на Луганщині, і досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.

Крім того, як пише ISWкремль хоче анексувати Херсонську та Запорізьку області України та приєднати їх до себе на зразок «Таврійської губернії».

«За сценарієм «Таврійської губернії» лівобережжя Херсонської області та частина Запорізької області безпосередньо приєднаються до російської федерації, ймовірно, як єдине ціле. Український центр опору заявив, що російська влада готується до псевдореферендуму, щоб створити умови для анексії «Таврійської губернії» (на відміну від маріонеткових «народних республік»). Росіяни також вимагають від українських громадян на півдні України відкривати банківські рахунки у російському державному Промсвязьбанке. Голова Херсонської обласної адміністрації України Геннадій Лагута повідомив, що російські сили перекрили цивільний рух на півночі Херсонської області і не дозволяють нікому в'їжджати чи виїжджати на окуповану територію, що може бути додатковою спробою контролювати цивільне населення у рамках підготовки до анексії», – йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, раніше російське видання «Медуза» писало, що кремль хоче об'єднати так звані «ДНР» та «ЛНР», а також окуповані території Херсонської та Запорізької областей в один «федеральний округ» у складі росії.

Окупаційна влада Херсонської області тим часом готує у регіоні «референдум», провести який можуть восени.











