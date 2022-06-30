13:22, 30 червня
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На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців
За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 2 людини дістали поранення.
Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
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