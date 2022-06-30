Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців

За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Ще 2 людини дістали поранення.



Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор