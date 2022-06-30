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  • Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного: допомогла новітня українська гаубиця “Богдана”, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
14:15, 30 червня
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Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного: допомогла новітня українська гаубиця “Богдана”, - ВІДЕО

Російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі з української гаубиці "Богдана".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження”, - написав Залужний.

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#ЗСУ #Зміїний #Залужний #Богдана
Роман Лазоренко
головний редактор
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