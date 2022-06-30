ЄСПЛ прийняв рішення, щоби росія не допустила страту британців, яких «засудили» в «ДНР»

Європейський суд з прав людини постановив: росія повинна забезпечити, аби смертна кара, яку у самопроголошеній «ДНР» «присудили» двом британським добровольцям української армії, не була виконана.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, - пише Громадське.

Такі термінові заходи ЄСПЛ ухвалив у межах справ «Піннер проти Росії та України» та «Аслін проти Росії та України». Двоє громадян Великої Британії — Ейден Аслін і Шон Піннер — потрапили у полон підконтрольних росії бойовиків «ДНР», де так званий суд «присудив» їм смертну кару.

Суд зазначив, що уряд рф має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання британців та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців.

Напередодні аналогічне рішення ЄСПЛ ухвалив щодо іншого полоненого іноземця, який захищав Україну: громадянина Марокко Саадуна Брагіма.

Нагадаємо, що 9 червня так званий «верховний суд "ДНР"» ухвалив перше рішення щодо іноземних бійців, які захищали Україну. Бойовики «засудили» громадянина Марокко Саадуна Брагіма та двох британців: Ейдена Асліна і Шона Піннера. Окупанти дали іноземним захисникам України місяць на оскарження «рішення» так званого суду.

За даними ЄСПЛ, 49-річний Піннер та 28-річний Аслін у 2018 році приєдналися до ЗСУ, а згодом були направлені до складу 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі. 13 квітня росія заявила, що українські військовослужбовці добровільно склали зброю та здалися російським військам у Маріуполі.

Після цього російські ЗМІ опублікували відео з полоненими британцями: ті звернулися до прем'єр-міністра Великої Британії з проханням сприяти їх обміну на кума путіна Віктора Медведчука. Відео могли бути зроблені під тиском, оскільки видно, що поки Ейслін говорить, над ним стоїть невідомий чоловік.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав «судовий процес» бойовиків нікчемним. Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас також засудила дії окупантів і наголосила, що британці є військовополоненими.

«Це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності. Мої думки з родинами. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб підтримати їх», — написала міністерка.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Україна розслідує винесення смертного вироку іноземцям, які воювали за Україну. А в США закликали росію поважати міжнародне право.