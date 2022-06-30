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  • СБУ повідомила про підозри ще 5 колаборантам, які співпрацюють з окупантами у захоплених районах Донбасу, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
15:17, 30 червня

СБУ повідомила про підозри ще 5 колаборантам, які співпрацюють з окупантами у захоплених районах Донбасу, - ВІДЕО

Служба безпеки України викрила на колабораційній діяльності ще декількох колишніх посадовців з Донецької та Луганської областей.

Зокрема, перед законом постане «банкір», який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує фінустанову – «Центробанк днр», - повідомляє прес-центр СБУ 30 червня.

Окупанти доручили зраднику витіснити з обігу українську гривню, захопити приміщення українських банків для розширення інфраструктури новоутвореного відділення та підібрати «кадри» з числа колишніх і нинішніх працівників фінустанов.

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які за власним бажанням перейшли на бік ворога. В обмін на лояльність вони погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області. Мова йде про так звані «Объединенные территориальные отделения Государственного учреждения – Республиканские центры занятости лнр».

Також СБУ викрила на колабораційній діяльності депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію «ОПЗЖ».

Мешканка Старобільського району в умовах воєнного стану добровільно обійняла керівну посаду у незаконно створеному органі й стала «заступником голови Міловської районної адміністрації лнр».

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). «Кар’єра» в окупаційній владі може коштувати їм 10 років ув’язнення.

СБУ продовжує збирати доказову базу щодо колаборантів, які в умовах воєнного часу перейшли на бік ворога і допомагають встановлювати окупаційний режим в Україні.

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#колаборанти #Донбас #СБУ #підозра
Ольга Романова
редактор
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