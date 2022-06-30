Росіяни вдарили по Словʼянську касетними снарядами - шість поранених

Рашисти обстріляли касетними снарядами Словʼянськ та поранили шість людей сьогодні, 30 червня.

Про це повідомив міський голова Вадим Лях 30 червня.

"У Слов'янську неспокійно. На жаль, уже черговий обстріл міста. Два «прильоти» касетних снарядів. Шість поранених. Бережіть себе! Тримаємось! Ми разом!", - закликав Лях.