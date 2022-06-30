16:32, 30 червня
Мар'ян Швед може перейти до «Шахтаря»
Вінгер бельгійського «Мехелена» Мар'ян Швед потрапив у сферу інтересів донецького «Шахтаря».
У цьому зацікавлений особисто Ігор Йовічевіч, який бажав бачити Мар'яна ще у СК «Дніпро-1». Тоді «Мехелен» вимагав 2 мільйони євро, а в оренді із правом викупу відмовив, інформує "Терикон".
За інформацією джерела, «Мехелену» знову можуть запропонувати варіант оренди з правом викупу. Конкретика з'явиться після офіційного укладання контракту між Йовічевічем та «Шахтарем».
Швед минулого сезону зіграв у 35 поєдинках, у яких записав до свого активу 3 голи та 3 асисти. Його контракт із «Мехеленом» розрахований до 30 червня 2024 року.
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