Генштаб: ЗСУ звільнили Потьомкіне і Павлівку

У межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської і Одеської областей сили оборони здійснюють прикриття державного кордону і морського узбережжя, утримання і вдосконалення рубежів.

Про це заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

У межах Харківської, Луганської і Донецької областей, де йдуть найзапекліші бойові дії, наші підрозділи ведуть оборонні бої і стримують наступ.

У межах Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей українські військові стримують противника, який не полишає спроб відновити наступ.

У Києві і області оборона продовжує нарощування фортифікаційних споруд і створення системи візуальної розвідки і оповіщення.

"Протягом тижня силами оборони на Криворізькому напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка", – повідомив представник Генштабу.

Нашими підрозділами ракетних військ і артилерії уражено ворожі склади, опорні пункти, техніку. Втрати ворога суттєві.