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  • Генштаб: ЗСУ звільнили Потьомкіне і Павлівку
Роман Лазоренко
головний редактор
16:43, 30 червня
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Генштаб: ЗСУ звільнили Потьомкіне і Павлівку

У межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської і Одеської областей сили оборони здійснюють прикриття державного кордону і морського узбережжя, утримання і вдосконалення рубежів.

Про це заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу. 

У межах Харківської, Луганської і Донецької областей, де йдуть найзапекліші бойові дії, наші підрозділи ведуть оборонні бої і стримують наступ. 

У межах Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей українські військові стримують противника, який не полишає спроб відновити наступ.

У Києві і області оборона продовжує нарощування фортифікаційних споруд і створення системи візуальної розвідки і оповіщення.

"Протягом тижня силами оборони на Криворізькому напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка", – повідомив представник Генштабу.

Нашими підрозділами ракетних військ і артилерії уражено ворожі склади, опорні пункти, техніку. Втрати ворога суттєві.

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#ЗСУ #Генштаб #Потьомкіне #Павлівка
Роман Лазоренко
головний редактор
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