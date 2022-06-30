Рашисти планують осушити охолоджувальні басейни окупованої ЗАЕС у пошуках вигаданої зброї працівників, що може призвести до ядерної небезпеки.

Про це повідомив НАЕК "Енергоатом" у Telegram, інформує "Матриця свободи ".

"Загарбники, які перебувають на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Для цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них визнання, точніше, обмови себе, що нібито ще в березні в бетонні чаші басейнів, що охолоджують, на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди», - йдеться в повідомленні.

Під цим приводом загарбники хочуть осушити охолоджувальні басейни для перевірки чаш і зупинити насоси для подачі води на системи безпеки енергоблоків.



За 127 днів війни в Україні вся цивілізована світова спільнота здригнулася від способів ведення війни та поводження з населенням «асвабадітєлєй» та їхнього «інтелектуального» розвитку.



Ще не забулося «визволення» Чорнобильської зони від надлишків радіаційного забруднення, яке чекало на російських мавп з 1986 року, як вони починають розкривати нові ракурси «геніальності».

Зокрема, кваліфікованим персоналом Запорізької АЕС (найбільшої в Європі), для навчання якого витрачено десятиліття, незважаючи на постійне перебування на території станції сторонніх осіб у вигляді озброєних суб'єктів із трьома класами бурятсько-парафіяльної школи освіти, вживаються всіх заходів щодо забезпечення безпеки експлуатації ядерного об'єкта.



Водночас дикий страх перед партизанами півдня України та відсутність результатів щодо їхнього виявлення змушує окупантів вдаватися до терору мешканців окупованого Енергодару та персоналу Запорізької АЕС.



Численні викрадення кваліфікованих працівників станції, тортури та інші «пошукові» заходи з боку окупантів негативно впливають на психоемоційний стан працівників АЕС, що може призвести до хибних дій з їхнього боку при виконанні технологічних операцій на ядерних установках. Є випадки непрямого втручання у технологічні процеси роботи відповідального устаткування станції.

З останнього - у запалених залишках спинного мозку окупантів виникла думка, що в мулових відкладеннях бризкальних басейнів Запорізької АЕС партизанами приховано неймовірну кількість озброєння (у тому числі американські гаубиці М777 і навіть 2 HIMARS).



Цю думку за допомогою кулаків вбивають у голову, тулуб та інші органи працівників Запорізької станції, змушуючи їх відключити системи охолодження відповідального обладнання для подальшої оцінки стану мулових відкладень, не особливо переймаючись загрозою виникнення аварії з непередбачуваними наслідками.



Що ж, грязьові ванни дуже корисні для окупантів (потрібно звикати до знаходження в землі). Проте катування українців – кваліфікованих працівників АЕС та створення умов до ядерної катастрофи цього не варті.