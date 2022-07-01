Кириленко: Зараз Україна контролює 45% територій Донецької області

Зараз Україна контролює 45% територій Донецької області.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив під час телемарафону, пише Еспресо.

“Донеччина, Луганщина є найгарячішими точками. Тут просто необхідно розділяти, що на Луганщині основне місто – Лисичанськ, на яке ворог просувається, а на Донеччині лишилося і лишається, і ми впевнені, що зупинимо ворога і в подальшому звільнимо наші окуповані території – але наразі залишається під контролем 45%”, – підкреслив він.

Голова ОДА наголосив, що це практично половина області. “Це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення”, – сказав Кириленко.

За його словами, обстрілюються фактично всі населені пункти Донеччини.

“Обстріли на території Донеччини – настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту. Обстрілюються фактично всі населені пункти області. Постійно”, – розповів Кириленко.