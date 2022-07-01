09:42, 1 липня
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На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних мешканців та 18 поранили
За 30 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 18 людей дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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