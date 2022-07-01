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На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних мешканців та 18 поранили

За 30 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Ще 18 людей дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор