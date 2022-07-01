11:23, 1 липня
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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщини сьогодні відправиться з Покровська
Сьогодні, 1 липня, є можливість евакуюватися поїздом сполученням Покровськ-Львів
Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 1 липня о 16:30.
16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.
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