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  • В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум
Роман Лазоренко
головний редактор
12:25, 1 липня
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В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум

З 1 липня в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2 481 грн до 2 600 грн. 

Про це повідомила пресслужба Фонду соціального страхування.

Відповідно зросла сума також пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соцстрахування для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становитиме:

  • потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;
  • сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;
  • утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.

Раніше ці виплати становили 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн відповідно.

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#Україна #прожитковиймінімум
Роман Лазоренко
головний редактор
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