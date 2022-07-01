12:25, 1 липня
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В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум
З 1 липня в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2 481 грн до 2 600 грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду соціального страхування.
Відповідно зросла сума також пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соцстрахування для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.
Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становитиме:
- потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;
- сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;
- утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.
Раніше ці виплати становили 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн відповідно.
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