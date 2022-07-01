  • Головна
  • В окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу: там понад 100 тіл людей
Ольга Романова
редактор
13:55, 1 липня

В окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу: там понад 100 тіл людей

В окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу: там понад 100 тіл людей

В зруйнованому та окупованому російськими загарбниками Маріуполі знайшли нову братську могилу, у якій поховано понад 100 загиблих.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах".

В окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу: там понад 100 тіл людей, фото-1

За словам радника мера, окупанти фактично зупинили ексгумацію тіл, займаються створенням пропагандистської картинки про начебто відновлення міста.

Тому розкидані по вулицях тимчасові могили залишаються там на постійній основі. Наприклад, в Центральному районі по вулиці Котляревского 8-а, в двох кроках від так званого "гуманітарного штабу" могили - з квітня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Маріуполь #братськамогила #загиблі
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту