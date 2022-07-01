В окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу: там понад 100 тіл людей

В зруйнованому та окупованому російськими загарбниками Маріуполі знайшли нову братську могилу, у якій поховано понад 100 загиблих.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах".

За словам радника мера, окупанти фактично зупинили ексгумацію тіл, займаються створенням пропагандистської картинки про начебто відновлення міста.

Тому розкидані по вулицях тимчасові могили залишаються там на постійній основі. Наприклад, в Центральному районі по вулиці Котляревского 8-а, в двох кроках від так званого "гуманітарного штабу" могили - з квітня.