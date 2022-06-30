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  • Баканов не їздив за кордон за час війни і з першого дня вторгнення рф перебував на роботі, - СБУ
Роман Лазоренко
головний редактор
18:02, 30 червня

Баканов не їздив за кордон за час війни і з першого дня вторгнення рф перебував на роботі, - СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов не виїжджав за кордон за час війни та з першого дня вторгнення росії перебував на роботі.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Баканов не їздив за кордон за час війни і з першого дня вторгнення рф перебував на роботі, - СБУ, фото-1

"Голова СБУ Іван Баканов з першого дня повномасштабного вторгнення Росії перебував в Україні - перебував на робочому місці, виконуючи свої посадові обов'язки та керуючи роботою української спецслужби", - йдеться у відповіді.

СБУ зазначає, що серед іншого Баканів зустрічався з міжнародними партнерами, які прагнули надати допомогу Україні у найскладніший момент.

"Жодних закордонних поїздок у період з 24 лютого по 27 червня 2022 року Іван Баканов не здійснював", - зазначили в СБУ.

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#СБУ #Баканов
Роман Лазоренко
головний редактор
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