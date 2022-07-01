Як живе Крим без риби…

Морське рибальство завжди було досить важливою і невід'ємною складовою кримської економіки. Наявність двох теплих морів (Чорного та Азовського), багатих на поживний біопланктон, відсутність шкідливих для навколишнього середовища та водних акваторій виробництв (металургійного, гірничорудного та хімічного) створили майже ідеальні умови для формування у них унікальних природних біоресурсів.

Особливим багатством та видовим різноманіттям вирізнялося майже прісноводне Азовське море. Промислове значення у ньому мали 79 видів середземноморських та 26 - прісноводних риб. Величезним попитом у місцевого населення та рибопереробної промисловості користувалися: тюлька, хамса, бички, судак, лящ, короп, осетер, севрюга, білуга, тараня, камбала, оселедці та ін. За своєю продуктивністю (80 кг риби на 1 км2 водного дзеркала) Азовське море було найбагатшим з усіх морів колишнього «совка».

Чорноморське узбережжя півострова за рибним багатством та видовим розмаїттям морської фауни майже не поступалося Азовському морю. Промислове значення у Чорному морі завжди мали бички, хамса, шпроти, оселедці, білуга, лосось, скумбрія, ставрида, сардини, кефаль та інші види риб. Чорноморський басейн забезпечував щорічний вилов понад 1 млн. тонн різних видів риб. Саме завдяки індивідуальному та державному рибному господарству жило населення прибережних районів Кримського Причорномор'я. Старожили стверджують, що мешканці приморських районів менше всього потерпали від голоду під час руйнівних кримських воєн, голодоморів та природних катаклізмів.

І от на Кримський півострів прийшов «руській мір»… який приніс руйнування, занепад, фсбшні репресії і безриб’я в морях Криму.

Через воєнне вторгнення росії в Україну збитків зазнають всі рибальські підприємства Криму. Це пов'язано з тим, що з 24 лютого російською владою повністю зупинено промисел у північно-західній акваторії Чорного моря від Севастополя (мис Херсонес) до херсонського берега. Через це не відбулася сезонна путина з вилову камбали-калкана, шпрот, барабулі, ставриди та інших основних промислових видів риби. Про це повідомляють самі окупанти. Так, очільник російського уряду Криму Юрій Гоцанюк неодноразова заявляв, що у Криму повністю зупинено рибний промисел 63 підприємств і підприємців, а також промисел креветки у 22 організаціях.

«Закриття цих районів промислу завдає непоправних збитків економіці рибальських підприємств, зриває контрактні поставки продукції на підприємства переробки, що, у свою чергу, надалі може вплинути на продовольчу безпеку країни», – стверджує путінський прем'єр Криму.

Наприкінці квітня Юрій Гоцанюк зустрічався з представниками рибальських підприємств півострова та пообіцяв їм 12,2 мільйонів рублів із резервного фонду Криму для компенсації збитків. Він також зазначив, що постановою уряду росії передбачено можливість компенсації частини операційних витрат, оплати праці та податкових відрахувань із федерального бюджету. Чи було отримано ці компенсації кримськими підприємствами, невідомо. Скоріш за все, що ні. Ніхто з підприємців нічого не отримав і не зміг заробити своєю працею. Населення півострова залишилося без робочих місць, без можливості заробітку та засобів до існування. І це лише одна з гілок економіки на Кримському півострові, яка знищена «руськім міром». А скільки ще тисяч кримського населення змушені виживати, через геополітичні амбіції одного нарциса у кремлі?...

Нагадаємо, через військову агресію Росії в Азовському та Чорному морях виявилася проблема масової загибелі дельфінів. Морські екологи називають це трагедією для Чорного моря, що матиме наслідки для всього балансу морської екосистеми.