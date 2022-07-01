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  • Бразильський легіонер «Шахтаря» буде грати за італійський клуб
Ольга Романова
редактор
18:18, 1 липня
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Бразильський легіонер «Шахтаря» буде грати за італійський клуб

Півзахисник «Шахтаря» продовжить свою кар’єру в римському «Лаціо».

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Маркос Антоніо виступав за «Шахтар» із січня 2019 року: провів за команду 102 матчі й забив 9 м’ячів. Разом із «гірниками» бразилець двічі ставав чемпіоном України (2019, 2020), здобув Кубок України (2019) і Суперкубок України (2021).

ФК «Шахтар» дякує Маркосу Антоніо за високий професіоналізм, самовіддачу та великий внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі, нових трофеїв і досягнень.

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#Шахтарь #МаркосАнтоніо
Ольга Романова
редактор
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