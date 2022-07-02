Наслідки вступу в дію візового режиму України з рф

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України з 1 липня 2022 року Україна запроваджує візовий режим для в’їзду громадян рф, які особливо у військовий час можуть бути потенційними терористами, диверсантами та шпигунами.

Всій Україні, Європі та світу сьогодні зрозуміло, що росія це ворог, а тому росіяни не є бажаними гостями в Україні, як це було до путінської агресії, що стало зрозуміло навіть проросійськи налаштованим верствам населення по всьому цивілізованому світу.

Відтепер в’їзд громадян рф до України можливий виключно за наявності візи у закордонному паспорті, яку можна отримати в одному з 8 візових центрів VFSGlibal, що діють в рф, однак віза ні є гарантією, що росіянина пропустять на територію України, останнє слово завжди за українськими прикордонниками, які при найменшій підозрі повернуть його назад до рф.

Разом з цим громадяни рф, які в’їхали в Україну до 01 липня 2022 року повинні зареєструватись за місцем проживання та можуть знаходитись на території нашої держави не більше ніж 90 діб, в разі порушення цих норм встановлених українським законодавством їх буде депортовано до росії та заборонено в’їзд на територію України строком від 3 до 5 років.

Кожен громадянин росії який за візою намагатиметься потрапити в Україну на кордоні буде підлягати «контролю другої лінії», тобто його документи будуть ретельно оглянуті експертами на виявлення підробок, з ним буде проведено детальну бесіду щодо його мети відвідування України, доглянуті його речі, тощо.

Громадянам України на тимчасово окупованих територіях, яких змусили взяти російський паспорт, візи для переїзду на вільну територію не потрібні.

Росія на чолі з путіним напавши на Україну ще більше віддалила народи України та росії один від одного, посіявши ненависть та розбрат, а на відновлення хоч якихось добросусідських відносин можуть знадобитись десятиріччя, якщо не століття.