Початок кінця «великої» держави-агресора

Багатьох росіян не тривожать жертви серед цивільного населення України, не хвилює, що тут виють сирени, жінки народжують дітей у метро, ​​бо масово летять ракети по житлових будинках, лікарнях та дитячих садках. Їм просто байдуже, що шість мільйонів біженців покинули мою країну.

Вони «ні до чого». Вони називають це «політикою», ображаються на «путінх@йло». Вони не знають чим відрізняється «дискусія» від військового вторгнення. Але ось те, що точно до них дійде:

російська влада розв'язала війну, єдиною причиною якої є марення про «бандерівців» і «фашистів». путін відправляє війська «звільняти» Україну, на яку ніхто до нього не нападав. російські солдати самі не розуміють, навіщо сюди йдуть, думаючи, що вони приїхали на навчання, а в свою чергу грабують, гвалтують, вбивають українців.

Дані про втрати, які зазнає армія рф, засекречені в росії. Таких втрат російські /тоді ще радянські/ військові не зазнавали з часів Другої світової.

російських солдат весь світ вважає убивцями. Тому буде жорстка відсіч - не лише від української армії, а й від цивільного населення. Черги до українських військкоматів зараз більше, ніж до російських банкоматів: усі, хто могли, взяли до рук зброю, бо мій народ захищає свою землю.

Своїм безумством російська влада за лічені дні знищила свою економіку:

від міжнародної платіжної системи Swift відключено російські банки;

акції Сбербанку обвалилися на 91%;

British Petroleum позбавляється своєї частки в роснафті;

Євросоюз заморозив активи Центробанку рф;

країни ЄС відмовляються від російської нафти та газу, закрили повітряний простір для літаків рф.

І це далеко не повний перелік. росія стала країною-ізгоєм, і тепер вони вже не будуть «ні до чого», прийде час розплати.