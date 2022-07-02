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  • На Донеччині скорочують тривалість комендантської години
Ольга Романова
редактор
16:51, Вчора
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На Донеччині скорочують тривалість комендантської години

В Донецькій області скорочують тривалість комендантської години. З понеділка, 4 липня, вона діятиме з 22:00 до 04:00.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав він.

Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.

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#Донеччина #Кириленко #війна #комендантськагодина
Ольга Романова
редактор
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