16:51, Вчора
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На Донеччині скорочують тривалість комендантської години
В Донецькій області скорочують тривалість комендантської години. З понеділка, 4 липня, вона діятиме з 22:00 до 04:00.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав він.
Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.
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