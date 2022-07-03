Переселенці зможуть отримувати соціальні виплати навіть у разі втрати паспорта

Стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати виплати відтепер можна без паспорта

Відповідну постанову ухвалено Урядом 1 липня.

Для цього можна буде використати документи з додатку «Дія», зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.



Це в значній мірі допоможе людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи.



Тож, тепер непотрібно буде чекати місяць чи два на відновлення документів.



Проєкт постанови розроблений Мінреінтеграції спільно із Мінсоцполітики та ДМС.