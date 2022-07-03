Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО
Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.
Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами.
Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти.
Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.
Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.
Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка.
Поблизу останньої відбито ворожий наступ.