Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО

Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.

Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами.

Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти.





Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.





Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.





Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка.





Поблизу останньої відбито ворожий наступ.