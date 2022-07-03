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  • Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:52, Сьогодні
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Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО

Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО, фото-1

Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами.

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО, фото-2

Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти.

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО, фото-3



Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО, фото-4



Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО, фото-5



Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка.

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні, - ФОТО, фото-6



Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

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#Луганщина #Гайдай #обстріли #Лисичанськ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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