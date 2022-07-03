Росіяни обстріляли Добропілля: двоє людей загиблі та троє поранено, - ВІДЕО

У суботу, 2 липня, російські окупанти обстріляли місто Добропілля Донецької області.

Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років, інформує Донецька ОВА.

Знищено один будинок, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню. Росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано.

Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть.