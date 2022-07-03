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Росіяни обстріляли ракетами "Смерч" Краматорськ: зруйновано гостинично-житловий комплекс, - ВІДЕО
Сьогодні, 3 липня, окупанти завдали росіяни трьох ракетних ударів по Краматорську.
За попередньою інформацією, рашисти стріляли ракетами РСЗО «Смерч», інформує Донецька ОВА.
Одна з ракет зруйнувала гостинично-житловий комплекс. Дві інші - частину дороги у житловому районі.
На місці подій зараз працюють оперативні служби та правоохоронці. На даний час інформація про постраждалих не надходила. Росія - країна-терорист. За усі її злочини буде відплата.
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