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  • Росіяни обстріляли ракетами "Смерч" Краматорськ: зруйновано гостинично-житловий комплекс, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
15:56, Сьогодні
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Росіяни обстріляли ракетами "Смерч" Краматорськ: зруйновано гостинично-житловий комплекс, - ВІДЕО

Сьогодні, 3 липня, окупанти  завдали росіяни трьох ракетних ударів по Краматорську.

За попередньою інформацією, рашисти стріляли ракетами РСЗО «Смерч», інформує Донецька ОВА.

Одна з ракет зруйнувала гостинично-житловий комплекс. Дві інші - частину дороги у житловому районі.

На місці подій зараз працюють оперативні служби та правоохоронці. На даний час інформація про постраждалих не надходила. Росія - країна-терорист. За усі її злочини буде відплата.

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#Краматорськ #обстріл #окупанти #Смерч
Ольга Романова
редактор
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