В окупованому Донецьку український телефонний код (062) замінять на російський (7)

Телефонний код окупованого Донецька у липні зміниться на російський.

Про це повідомив так званий "голова адміністрації" Олексій Кулемзін.

"У липні 2022 року буде змінено телефонний міський код Донецька з +38 (062) на +7 (856)", - сказано в повідомленні.Нагадаємо, що всі роки окупації у Донецьку залишався український код +38 (062).