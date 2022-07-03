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  • В окупованому Донецьку український телефонний код (062) замінять на російський (7)
Ольга Романова
редактор
16:41, Сьогодні

В окупованому Донецьку український телефонний код (062) замінять на російський (7)

Телефонний код окупованого Донецька у липні зміниться на російський.

Про це повідомив так званий "голова адміністрації" Олексій Кулемзін.

"У липні 2022 року буде змінено телефонний міський код Донецька з +38 (062) на +7 (856)", - сказано в повідомленні.Нагадаємо, що всі роки окупації у Донецьку залишався український   код +38 (062).

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#Донецьк #телефоннийкод #заміна
Ольга Романова
редактор
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