16:41, Сьогодні
В окупованому Донецьку український телефонний код (062) замінять на російський (7)
Телефонний код окупованого Донецька у липні зміниться на російський.
Про це повідомив так званий "голова адміністрації" Олексій Кулемзін.
"У липні 2022 року буде змінено телефонний міський код Донецька з +38 (062) на +7 (856)", - сказано в повідомленні.Нагадаємо, що всі роки окупації у Донецьку залишався український код +38 (062).
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