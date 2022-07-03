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Ольга Романова
редактор
16:58, Сьогодні

Окупанти обстріляли Слов’янськ: загинуло шість людей, 15 поранено

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, здійснили наймасштабніший обстріл Слов’янська на Донеччині за останній час. Унаслідок атаки окупантів є багато поранених та вбитих.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

За його словами, Слов’янськ обстріляли з реактивних систем залпового вогню. «До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих», — заявив міський голова.

Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко повідомила в коментарі Суспільному, що внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, 15 — дістали поранення.

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#Слов’янськ #обстріл #окупанти #загиблі
Ольга Романова
редактор
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