Генштаб: Воїни ЗСУ після важких боїв залишили Лисичанськ

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід, інформує Генштаб ЗСУ.

Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси.

Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки.

Ми повернемося і неодмінно переможемо!