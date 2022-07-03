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Генштаб: Воїни ЗСУ після важких боїв залишили Лисичанськ
Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід, інформує Генштаб ЗСУ.
Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси.
Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки.
Ми повернемося і неодмінно переможемо!
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