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Роман Лазоренко
головний редактор
23:33, Вчора
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Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська: російські окупанти вбили шість людей, серед них дитина, - ФОТО

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов, відзначивши, що Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська: російські окупанти вбили шість людей, серед них дитина, - ФОТО , фото-1

Наразі підтверджено загибель 6 осіб. Також 15 людей травмовано. Огляд місць обстрілів триває.

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська: російські окупанти вбили шість людей, серед них дитина, - ФОТО , фото-2

«Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив…

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська: російські окупанти вбили шість людей, серед них дитина, - ФОТО , фото-3

Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси.

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська: російські окупанти вбили шість людей, серед них дитина, - ФОТО , фото-4

Такі дії – чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога, і за яку він обов’язково понесе відповідальність», - додав Голова СБУ Іван Баканов.

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська: російські окупанти вбили шість людей, серед них дитина, - ФОТО , фото-5
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#Слов’янськ #Краматорсськ #обстріл #окупанти #загиблі
Роман Лазоренко
головний редактор
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