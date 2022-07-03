Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська: російські окупанти вбили шість людей, серед них дитина, - ФОТО

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов, відзначивши, що Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі підтверджено загибель 6 осіб. Також 15 людей травмовано. Огляд місць обстрілів триває.

«Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив…

Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси.

Такі дії – чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога, і за яку він обов’язково понесе відповідальність», - додав Голова СБУ Іван Баканов.