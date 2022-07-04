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На Донеччині за добу окупанти вбили девʼять мирних мешканців, серед них двоє дітей

За 3 липня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Бахмуті, 1 у Зайцевому. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Серед загиблих двоє дітей: 1 у Слов'янську і 1 у Зайцевому. Ще 25 людей отримали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор