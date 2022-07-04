Шведське суспільство демонструє готовність визнати росію країною-терористом

3 липня у Стокгольмі пройшов мітинг на підтримку України та проти росії - країни-терориста, а також хода подяки Швеції.

Близько трьох сотень осіб зібрались на площі, щоб привернути увагу до трагічних подій в Кременчуці та Сергіївці, а також закликати проголосити росію державою-терористом. “Українські міста використовуються як заручники: коли росія бомбить їх ракетами, вона робить це свідомо, аби сіяти терор та змусити Україну сісти за стіл переговорів з агресором. Тож треба називати росію тим, ким вона є – терористичною державою! Те, що карається на рівні окремих терористів і терористичних організацій, не повинно залишатися безкарним на рівні держави, яка стала терористом”- зазначив Максим Гірник, віце-голова Nordic Ukraine Forum (організатора заходу).

“Усі російські збройні сили та політичне керівництво росії: від низів до верхів, мають постати перед судом. Їм не втекти від відповідальності”, наголосив Anders Österberg, член парламенту Швеції від партії Соціалдемократів.

Під час мітингу були виставлені інсталяції, закривавлені пакети із закупками та пляжні речі. Мітингувальники тримали плакати “росія - країна-терорист”, “#terrorussia” тощо. Cпікери також наголосили на тому, що Україна потребує більше зброї, аби наблизити перемогу з мінімальними втратами, і під час мітингу лунали гасла #ArmUkraineNow.

Після мітингу відбулася хода вдячності від українців Швеції #TackSverige (“Дякуємо, Швеціє!”) - українці дякували Швеції за гуманітарну, фінансову, військову та політичну підтримку, за допомогу кожному українцю, який знайшов прихисток у Швеції. По завершенню ходи українці написали слова подяки на українських прапорах, і передали їх представнику шведського парламенту. Ходу подяки організували українки, які через війну були змушені покинути Україну.

Слід відзначити, що напередодні у іншому шведському місті Гетеборг, активісти влаштували акцію під консульством рф із плакатами: «росія сьогодення – це держава-терорист».

Таким чином, все більше світових демократій, як на рівні суспільства, так і політичному, займають позицію визнання дій російських військ геноцидом проти українського народу (вже визнали парламенти 6 країн: Україна, Естонія, Латвія, Канада, Польща, Литва, Чехія) та росію країною-терористом (таку резулюцію підтримав сенат США). Наразі країнами-терористами визнані Сирія, Іран, КНДР, Судан.





