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  • ЗСУ вже підійшли на відстань в один кілометр до Херсона, – Economist
Роман Лазоренко
головний редактор
12:57, Сьогодні

ЗСУ вже підійшли на відстань в один кілометр до Херсона, – Economist

Збройні сили України підійшли впритул до околиць окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста.

Про це пише видання "The Economist" із посиланням на розвідників та бійців, інформує "УП".

"Збройні сили країни вже можуть похвалитися тактичними успіхами. Військовий розвідник каже, що зараз передові частини знаходяться в радіусі снайперської дії (за кілометр) від околиць Херсона. 

"Наступні тиждень-два будуть ще цікавішими", – обіцяє він.

Те, що зараз відбувається, ще не схоже на повноцінний контрнаступ. Україна як і раніше зосереджена на тому, щоб зупинити неухильне просування Росії на сході – 2 липня її війська відступили від Лисичанська в Луганській області – і її південне угруповання не має переваги у співвідношенні три до одного, яку рекомендують стратеги для успішного наступу. Солдати скаржаться на критичну нестачу боєприпасів і піхоти".

Деталі:  Командир української розвідки з позивним Бандерас каже, що ситуація може змінитися, лише якщо на південному фронті буде використовуватися більше західних ракетних систем. Наразі там дислокується лише кілька гаубиць M777.

Інший український боєць розповів, що ворог побудував під землею укріплені бункери. Коли українці намагаються витіснити росіян, ті повертаються в більшій кількості. 

"Їхні десять стають сотнею", – каже боєць Сергій.

Російські війська добре захищають свої бази підрозділами протиповітряної оборони та прикриваються мирними жителями, які не виїхали, нарікає військовий.

"Ми не можемо стріляти по своїх", – каже він.

Відкрита низовина Херсонщини робить українські сили оборони вразливими до російської артилерії.

За даними видання, говорять про серйозні втрати в районах на південь від Зеленодольська, а особливо дорого обійшлася травнева спроба переправитися через річку Інгулець біля села Давидів Брід – важливого для наступу на Каховку.

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#Херсон #ЗСУ
Роман Лазоренко
головний редактор
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