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  • Неймовірної сили вибух: ЗСУ знищили склад російських боєприпасів в окупованому Сніжному, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:31, Сьогодні
Надійне джерело

Неймовірної сили вибух: ЗСУ знищили склад російських боєприпасів в окупованому Сніжному, - ВІДЕО

Збройні Сили України знищили один із найбільших російських складів боєприпасів.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін.

За його словами, склад розташовувався у глибокому тилу в окупованому з 2014 року місті Сніжне Донецькій області. Локація: "Сніжнянськхіммаш".

"З 2014 року туди завозили нереальну кількість техніки та БК. Судячи з розривів, від найбільшого складу БК мало що залишиться і це нереально круто. Це сильний удар по постачанню та забезпеченню російського угруповання в Луганській та Донецькій області", - зазначає нардеп.

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#ЗСУ #Сніжне #окупанти #складбоєприпасів #знищення
Ольга Романова
редактор
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