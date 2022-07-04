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Роман Лазоренко
головний редактор
14:12, Сьогодні

На Зміїному підняли український прапор, - ФОТО

Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

Про це повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 4 липня, інформує "УП".

На Зміїному підняли український прапор, - ФОТО, фото-1

"Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України".

Нагадаємо, що 30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.

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#ЗСУ #Зміїний #українськийпрапор
Роман Лазоренко
головний редактор
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