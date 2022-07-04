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  • У Слов'янську французькі журналісти попали під російський обстріл, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
14:54, Сьогодні
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У Слов'янську французькі журналісти попали під російський обстріл, - ВІДЕО

Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу FRANCE 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом оскаженілих росіян.

Під обстріл потрапили мешканці, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти, інформує ДСНС України.

Кадри рашистських "прильотів" журналісти із сюжету не вирізали. Тому можете подивитися, в яких умовах доводиться щодня працювати рятувальникам Донеччини.

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#Слов’янськ #обстріл #окупанти #журналісти
Ольга Романова
редактор
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