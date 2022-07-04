У Донецьку масові пожежи біля залізничного вокзалу, - ФОТО, ВІДЕО

У понеділок, 4 липня, в окупованому Донецьку спостерігаються масові пожежі на об’єктах залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє в Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Донецьк у ці хвилини. Горять об’єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки”, – наголосив він.