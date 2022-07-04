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У Донецьку масові пожежи біля залізничного вокзалу, - ФОТО, ВІДЕО
У понеділок, 4 липня, в окупованому Донецьку спостерігаються масові пожежі на об’єктах залізничної інфраструктури.
Про це повідомляє в Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Донецьк у ці хвилини. Горять об’єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки”, – наголосив він.
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