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  • Зеленський утворив на Донеччині 14 місцевих військових адміністрацій
Ольга Романова
редактор
09:26, Сьогодні
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Зеленський утворив на Донеччині 14 місцевих військових адміністрацій

На Донеччині утворені 14 місцевих військових адміністрацій.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Згідно з Указом Президента України №469/2022, на території Донецької області створені:

– у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;
– у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;
– у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;
– у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.

З цим рішенням нам стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.

Кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника. Всі чудово усвідомлюють рівень викликів та відповідальності", - написав Кириленко.

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#Донеччина #Зеленський #Кириленко #військовіадміністрації
Ольга Романова
редактор
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