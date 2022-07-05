Зеленський утворив на Донеччині 14 місцевих військових адміністрацій

На Донеччині утворені 14 місцевих військових адміністрацій.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Згідно з Указом Президента України №469/2022, на території Донецької області створені:



– у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;

– у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;

– у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;

– у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.



З цим рішенням нам стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.



Кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника. Всі чудово усвідомлюють рівень викликів та відповідальності", - написав Кириленко.