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  • На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та чотири поранили
Ольга Романова
редактор
09:57, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та чотири поранили

За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу було надано 2 людям, пораненим на Луганщині.

На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та чотири поранили, фото-1



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #загиблі
Ольга Романова
редактор
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