Захисники України з початку російського вторгнення знищили 36350 окупантів та 1594 танки

Російські загарбники вже втратили у війні проти України 36 350 солдатів. За минулу добу було ліквідовано близько 150 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1594 (+5);

бойових броньованих машин – 3772 (+18);

артилерійських систем – 806 (+2);

РСЗВ – 247 (+1);

засобів ППО – 105 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2);

крилатих ракет – 144 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5);

спеціальної техніки - 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються