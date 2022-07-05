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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 36350 окупантів та 1594 танки
Російські загарбники вже втратили у війні проти України 36 350 солдатів. За минулу добу було ліквідовано близько 150 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 36350 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1594 (+5);
- бойових броньованих машин – 3772 (+18);
- артилерійських систем – 806 (+2);
- РСЗВ – 247 (+1);
- засобів ППО – 105 (+0);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2);
- крилатих ракет – 144 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5);
- спеціальної техніки - 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються
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