В окупованому Донецьку з ранку "прильоти" центром міста - ФОТО

У центральних районах окупованого Донецька сьогодні вранці лунають потужні вибухи.



Про це пишуть у місцевих пабликах 5 липня.



Так, повідомляють про прильоти у Ворошилівському, Київському та Куйбишевському районах.



"Прилітає вже різними районами міста", - пишуть городяни.



"Район лікарні Вишневського - чути свист та прильоти", - фіксують місцеві жителі.



"Знову приліт у районі "КАМАЗ ЦЕНТРУ" у Куйбишевському районі Донецька", - повідомляють донеччани.



"Парк Щербакова. Внаслідок обстрілу парку Щербакова у Ворошилівському районі Донецька пошкоджено міст".



Так званий голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін уточнив, що снаряди прилетіли в районі супермаркету MOLOKO біля парку ім. Щербакова.



Він також повідомив, що внаслідок обстрілів Київського району поранено двох людей.

Нагадаємо, що після визнання росією квазіутворення "ДНР" окупаційна "влада" заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область і розпочала бойові дії.