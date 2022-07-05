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  • В окупованому Донецьку з ранку "прильоти" центром міста - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:29, Сьогодні

В окупованому Донецьку з ранку "прильоти" центром міста - ФОТО

У центральних районах окупованого Донецька сьогодні вранці лунають потужні вибухи.

Про це пишуть у місцевих пабликах 5 липня.

Так, повідомляють про прильоти у Ворошилівському, Київському та Куйбишевському районах.

"Прилітає вже різними районами міста", - пишуть городяни.

"Район лікарні Вишневського - чути свист та прильоти", - фіксують місцеві жителі.

"Знову приліт у районі "КАМАЗ ЦЕНТРУ" у Куйбишевському районі Донецька", - повідомляють донеччани.

"Парк Щербакова. Внаслідок обстрілу парку Щербакова у Ворошилівському районі Донецька пошкоджено міст".

Так званий голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін уточнив, що снаряди прилетіли в районі супермаркету MOLOKO біля парку ім. Щербакова.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілів Київського району поранено двох людей.

В окупованому Донецьку з ранку "прильоти" центром міста - ФОТО, фото-3
В окупованому Донецьку з ранку "прильоти" центром міста - ФОТО, фото-4

Нагадаємо, що після визнання росією квазіутворення "ДНР" окупаційна "влада" заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область і розпочала бойові дії.

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#війна #Донецьк #обстріли
Ольга Романова
редактор
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