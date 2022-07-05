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  • У Генштабі повідомили про Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання у воєнний час
Ольга Романова
редактор
13:05, Сьогодні

У Генштабі повідомили про Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання у воєнний час

Розроблено Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання у воєнний час.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 5 липня, надав свої роз'яснення.

"Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у розʼясненні.

У Генштабі пояснили, що з метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

"Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни", - пишуть військові.

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#Дозвіл #виїзд #призовникі #війна
Ольга Романова
редактор
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