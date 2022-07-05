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  • Ракицький може повернутися до «Шахтаря»
Ольга Романова
редактор
14:21, Сьогодні
Надійне джерело

Ракицький може повернутися до «Шахтаря»

Коментатор Віктор Вацко розповів, що колишній захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький може знову повернутись до команди.

«Наскільки я чув, Ракицький близький до повернення до «Шахтаря». Там точно триває переговорний процес. Мої джерела говорять, що він якщо не завершився, то близький до завершення. Контракт не підписаний, але процес переговорів на стадії завершення, інформує Терикон.

Наскільки я розумію, «Шахтар» планує своє майбутнє з Ярославом Ракицьким. Це скромні фінанси порівняно з тим, до чого звик Ракицький. Зараз «Шахтар» дуже і дуже серйозно економитиме», – зазначив Вацко.

Нагадаємо, що Ракицький цього року вже грав за «Шахтар», коли разом з іншими футболістами «гірників» взяв участь у весняних благодійних матчах.

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#Шахтар #Ракицький
Ольга Романова
редактор
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