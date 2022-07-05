21:08, Вчора
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Окупанти обстріляли Центральний ринок Слов'янська: загинуло двоє людей, сім поранено, - ФОТО
Сьогодні, 5 липня,Центральний ринок Слов'янська потрапив під російський обстріл.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Як наслідок — щонайменше 2 загиблих і 7 поранених.
Росіяни знову цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення цивільних. Це — чистий тероризм.
Держава-терористка має бути притягнута до відповідальності!
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